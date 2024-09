Colisão frontal entre caminhão e carro termina com dois mortos na região de Londrina

Um motorista e uma passageira morreram após se envolverem em uma colisão frontal na BR-376, em Ortigueira (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (15).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem de 62 anos dirigia um Fiat Palio Fire e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 S, que era conduzido por um homem de 53 anos.

Além da morte do motorista do Palio Fire, o acidente deixou quatro vítimas gravemente feridas, todas ocupantes do carro. Uma passageira do veículo, de 52 anos, inclusive, morreu durante o atendimento médico no Pronto-Socorro de Ortigueira.





A carga do caminhão, que consistia em uma série de alimentos, foi saqueada por populares enquanto as equipes socorriam as vítimas. Apesar disso, não houve prisões, já que a prioridade foi o atendimento aos feridos.





Além da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Científica.