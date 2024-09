Colisão frontal deixa motorista e criança de 10 anos mortos em Siqueira Campos

Um homem de 35 anos e uma criança de 10 anos morreram em um grave acidente na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da tarde deste domingo (15).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia uma picape Chevrolet Silverado pela via quando, ao passar pelo KM 273, se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão articulado DAF XF, que era conduzido por um homem de 46 anos e trafegava no sentido contrário.

O condutor e o passageiro - de 10 anos - da picape morreram no local do acidente. O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.