Colisão frontal entre carro e caminhão deixa casal de idosos morto em Sertanópolis

Duas pessoas morreram após um carro colidir frontalmente com um caminhão na PR-090, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 47 anos dirigia uma Fiat Toro no sentido de Ibiporã a Sertanópolis quando, ao passar pelo KM 394, colidiu frontalmente com um caminhão Scania R440, que era conduzido por um homem de 45 anos e trafegava no sentido contrário.

A motorista da Fiat Toro ficou ferida e precisou ser encaminhada ao HU (Hospital Universitária) de Londrina. Dois passageiros do veículo, de 74 e 88 anos, morreram. Uma das vítimas chegou a ser levada ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis, mas não resistiu aos ferimentos.





O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.