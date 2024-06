Operação em Londrina manda prender sete pessoas e bloquear quase R$ 400 milhões

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2020 e apontaram que o grupo criminoso atuava desde 2014, introduzindo mercadorias irregularmente no país por meio da fronteira com o Paraguai, sobretudo eletrônicos, que eram distribuídos a diversos Estados.





O pagamento dos produtos era feito por meio de uma complexa rede de empresas nacionais e no exterior (offshore) que, mediante utilização de criptomoedas, efetivariam a evasão de divisas e, consequentemente, a lavagem do dinheiro.





A investigação ainda detectou a colaboração de agentes públicos, ativos e inativos, que auxiliavam na execução da atividade criminosa. Boa parte destes agentes são , em especial agentes da segurança pública. Assim, as medidas estão sendo cumpridas com apoio das corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal do Estado do Paraná.

O bloqueio de bens e valores de quase 400 milhões foi determinado de acordo com os levantamentos dos recursos financeiros movimentados pelo grupo criminoso.