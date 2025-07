Colisão frontal entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas

Uma colisão frontal deixou uma pessoa com ferimentos leves e outra gravemente ferida na BR-369, entre os municípios de Santa Mariana e Cornélio Procópio (Norte), no final da tarde de segunda-feira (14).





De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um automóvel Renault/Scenic com placas de Ibiporã trafegava de Santa Mariana a Cornélio Procópio quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão Ford/F4000.

Do sinistro resultaram duas vítimas, ambas ocupantes do automóvel, sendo uma com ferimentos leves e outra com ferimentos graves. Ambas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cornélio Procópio pelo Corpo de Bombeiros.





O condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, que não acusou a ingestão de álcool.

