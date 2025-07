Homem é preso por agredir padrasto com tijolo, no Vista Bela

Um homem foi preso por supostamente agredir o padrasto com um tijolo, no Jardim Vista Bela (Zona Norte de Londrina). O caso aconteceu por volta das 23h desta segunda-feira (14).





De acordo com boletim da PM (Polícia Militar), a vítima entrou em contato com a polícia solicitando apoio e informando que seu enteado, de 21 anos, o teria agredido com um tijolo durante uma discussão.

A PM esteve no local e constatou a situação, que resultou em um corte na região do olho da vítima. Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou o homem para atendimeto médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, na sequência, para o CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão) para os procedimentos pertinentes.





O suspeito pela agressão foi preso.

