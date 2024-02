Colisão frontal entre carro e moto deixa motociclista morto na PR-092, em Wenceslau Braz

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem morto na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta terça-feira (13).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 70 anos conduzia um Volkswagen Gol com placas de Taquaritiba/SP no sentido de Wenceslau Braz a Arapori quando, ao atingir o KM 247, colidiu frontalmente contra uma motocicleta, que seguia no sentido contrário.

A moto era conduzida por um jovem de 20 anos, que morreu no local do acidente. A passageira da motocicleta ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital de Wenceslau Braz.





O motorista do carro, por sua vez, teve ferimentos médios e precisou ser hospitalizado.





Além da Polícia Militar, estiveram no local equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná) e do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, que fez o recolhimento do corpo.