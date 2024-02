Motorista de aplicativo suspeito de estuprar passageira em Londrina tem conta desativada

Um motorista de aplicativo teve a conta suspensa na plataforma Uber após uma passageira o denunciá-lo por estupro neste fim de semana em Londrina.





“A Uber considera inaceitável qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência”, afirmou a empresa, por meio de nota. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher.

Amigos da vítima afirmaram à PM (Polícia Militar) que a mulher embarcou no carro em frente a um bar na rua Quintino Bocaiúva, no centro da cidade, na madrugada de sábado (11). A passageira iria descer na rua Pernambuco, a cinco minutos de distância do ponto inicial. De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), ela estaria embriagada e chorando por motivo desconhecido.





No caminho, o motorista disse que iria consolá-la e teria a violentado sexualmente.

“Chegando próxima à residência dela o motorista, segundo os amigos, se ofereceu para ser um ‘ombro amigo’, para ela desabafar, mas teria se aproveitado da situação delicada para forçar a mulher a praticar o ato sexual”, detalhou o tenente Enzo Chiafitela, do 5º Batalhão da Polícia Militar.





O homem divulgou um vídeo nas redes sociais, em que assume o ato sexual, no entanto, diz que teria sido consentido.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: