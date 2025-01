Colisão frontal entre carros deixa quatro pessoas mortas no Noroeste do Paraná

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre dois carros na PR-082, em Cianorte, no Noroeste do Paraná, no início da noite deste domingo (19).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Peugeot Allure com placas de Itambé-PR seguia no sentido de Cianorte a Terra Boa quando, ao passar pelo KM 460, o condutor perdeu o controle do carro, que bateu de frente com um Volkswagen Voyage de Rondon-PR, que trafegava na direção contrária.





O motorista, de 58 anos, e os passageiros do Allure, de 54, 58 e 63 anos, morreram no local devido à gravidade do acidente. Já os quatro ocupantes do Voyage tiveram ferimentos, foram socorridos no local e encaminhados à Santa Casa de Cianorte para receber atendimento médico.