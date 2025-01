Colisão frontal entre carros deixa uma pessoa morta e cinco feridos no Noroeste do Paraná

Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa morta e cinco feridos na PR-577, em Marilena, no Noroeste do Paraná, no início da noite desta quinta-feira (2).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher dirigia um Audi Q5 no sentido de Nova Londrina a Porto Rico quando, ao passar pelo KM 9, bateu de frente com um Hyundai HB20, que trafegava na direção contrária e invadiu a pista.





Além dos danos materiais a ambos os veículos, o acidente causou a morte de uma mulher de 31 anos, passageira do HB20, além de ferimentos em mais quatro pessoas do HB20 e na motorista do Audi.





Os feridos foram socorridos no local e encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e por terceiros para instituições de saúde, onde receberam atendimento médico especializado.