Previsão do tempo: fim de semana será de Sol e calor em Londrina e região

O final de semana será de tempo estável, com Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (3), o sistema de baixa pressão se afasta de Londrina, tornando o clima estável e com temperatura amena. Algumas nuvens aparecem no céu durante o dia, mas, mesmo assim, não há previsão de chuvas.

Já no sábado (4) e no domingo (5), o tempo segue estável e com bastante calor. As temperaturas se elevam e podem chegar aos 33°C. No entanto, não se descarta possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuvas, sem risco de fortes temporais.





PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (3) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°

Sábado (4) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°

Domingo (5) - Temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°