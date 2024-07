Colisão frontal entre dois carros deixa quatro pessoas feridas em Jaguapitã

Quatro pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem frontalmente na PR-340, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (28).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um idoso de 72 anos dirigia um Fiat Uno no sentido de Guaraci a Jaguapitã quando, ao passar pelo KM 568, colidiu frontalmente com um Renault Logan, que era conduzido por uma mulher de 38 anos e trafegava na direção contrária.

O condutor do Fiat Uno teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado a uma instituição de saúde para receber atendimento médico.





A motorista do Renault Logan, que não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), também se feriu, assim como dois passageiros do veículo, de 32 e 33 anos. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Jaguapitã pela Ambulância do Município.





Apesar dos ferimentos, a condutora do Renault Logan passou pelo teste etilométrico e obteve resultado negativo.