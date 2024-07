Segunda-feira será de tempo instável e abafado em Londrina e na região

Nesta segunda-feira (29), o tempo fica instável e com Sol entre nuvens em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A presença de uma frente fria no Estado mantém a possibilidade de chuvas leves a qualquer momento do dia. Apesar da possibilidade de chuva, o clima deve ficar abafado durante a tarde, com previsão de 29°C de temperatura.





Nos próximos dias, a frente fria segue avançando sobre a região de Londrina e o tempo deve ser de chuva e muitas nuvens no céu.

A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (29) no Município foi de 16°C.