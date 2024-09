Colisão frontal entre dois veículos deixa três pessoas feridas na PR-445, em Cambé

Três pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem frontalmente na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (1º).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Ford Ecosport no sentido de Cambé a Sertanópolis quando, ao passar pelo KM 93, bateu de frente com um Jeep Renegade, que era conduzido por um homem de 41 anos e seguia na direção contrária.

Os motoristas ficaram feridos, assim como um passageiro, de 46 anos, do Renegade. Os três foram socorridos no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Cambé para receber cuidados médicos.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.