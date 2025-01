Colisão frontal envolvendo três carros deixa um homem morto em Apucarana

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem na noite desta terça-feira (21) no KM 200 da BR-369, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. O sinistro envolveu três veículos: um Jeep Renegade, um Ford Escort e um Fiat Siena.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o acidente foi causado pela invasão de pista de um dos veículos, provocando uma colisão frontal. O condutor do Escort, um homem de 42 anos, que morava em Arapongas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os ocupantes do Jeep Renegade, moradores de Apucarana, saíram ilesos do acidente. Já os ocupantes do Siena, também de Apucarana, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para unidades de saúde da região.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima fatal, que ficou presa às ferragens. As causas do acidente estão sendo investigadas.