Polícia Civil prende homem condenado por estuprar a própria irmã no Norte Pioneiro

Carro não respeita a preferência, causa acidente e acaba capotando em Rolândia

Um Volkswagen Up causou um acidente nesta terça-feira (21) ao não respeitar a preferência no cruzamento entra as ruas Antenor Ferri e Santa Catarina, em Rolândia, resultando em uma batida com um Hyundai Creta. Com o impacto, o Up acabou capotando.