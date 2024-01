Colisão traseira entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-445, em Cambé

Um motociclista ficou ferido após colidir com a traseira de um veículo na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (16).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), de PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motociclista conduzia uma JTA Suzuki pela via no sentido de Londrina a Cambé quando, ao atingir o KM 80, colidiu com a traseira de um Volskwagen Gol, que seguia no mesmo sentido e era dirigido por uma mulher de 54 anos.





O motociclista teve ferimentos leves, mas precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico. A motocicleta foi levada ao pátio do BPRv e o carro foi liberado no local após o condutor sanar uma irregularidade pendente.