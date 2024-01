Motorista é levado de helicóptero a hospital depois de sofrer acidente em Mauá da Serra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu, na manhã desta terça-feira (16), um acidente com o tombamento de um caminhão na BR-376, em Mauá da Serra (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo informações apuradas pelos policiais, o condutor perdeu o controle da direção ao realizar uma curva e o veículo tombou no KM 307. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e precisou ser encaminhado de helicóptero para um hospital de Londrina.

Com o tombamento do caminhão, a PRF precisou orientar o trânsito no local. Além dos policiais rodoviários federais e da equipe de atendimento do Samu, estiveram no local o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e o Corpo de Bombeiros de Apucarana.





A carga do veículo permaneceu no contêiner e foi retirada após a operação da PRF. O trânsito ficou totalmente interrompido na via entre 10h20 e 13h para o socorro médico e para a limpeza da pista.