Com 20 mortes, BR-369 lidera em número de vítimas fatais na região de Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou, nesta quinta-feira (17), o balanço semestral de sinistros de trânsito registrados nas rodovias federais do Paraná. Os dados revelam um aumento preocupante de 8,2% no número de mortes em comparação com o mesmo período de 2024.





Na área de atuação da Delegacia da PRF em Londrina, embora tenha havido uma redução de 4,48% no total de ocorrências — acompanhando a tendência estadual — o número de vítimas fatais cresceu significativamente. Foram registrados 35 óbitos nos primeiros seis meses de 2025, contra 29 no ano anterior, o que representa um aumento de 27,59%.

As colisões frontais, apesar de corresponderem a apenas 4,68% dos acidentes, são as mais letais: respondem por 29,72% das mortes. A BR-369 lidera em número de vítimas fatais na região de Londrina, com 20 óbitos. Já a BR-153 apresentou um crescimento expressivo: passou de 4 mortes em 2024 para 10 em 2025 — mais que o dobro. Nessa rodovia, mais da metade das fatalidades envolveram veículos de carga.





Outro fator de destaque é a saída de pista (saída do leito carroçável), segunda principal causa de mortes na região de Londrina, responsável por 16,21% das vítimas. Esse tipo de acidente está frequentemente associado ao excesso de velocidade.

