Mais da metade das mortes em rodovias federais ocorre por colisão frontal e atropelamento

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou nesta quinta-feira (17) um balanço de ocorrências de trânsito nas rodovias federais no Paraná no primeiro semestre de 2025, apresentando dados de sinistros de trânsito, fiscalização e educação para o trânsito.



Os registros da PRF apontam que 302 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito, número 8,2% maior do que o primeiro semestre de 2024, quando 279 pessoas morreram. A alta nas mortes é puxada, principalmente, por dois tipos de acidentes: as colisões laterais no mesmo sentido e as colisões traseiras, com aumentos de 120% e 47,6%, respectivamente.





A colisão frontal segue como o tipo de sinistro com mais mortes. Apesar de representar apenas 6,5% do total de sinistros, foi responsável por 107 mortes, cerca de 35,4% do total. Esse tipo de colisão ocorre, principalmente, devido a ultrapassagens proibidas ou malsucedidas, e ao excesso de velocidade. Em 2024, quando já eram uma preocupação, as colisões frontais foram responsáveis por 94 mortes, 33,6% do total.

Assim como acontece nas colisões frontais, os sinistros de atropelamentos de pedestres geram óbitos em desproporção com a quantidade de sinistros. Correspondendo a apenas 4% dos sinistros, com 146 registros, os atropelamentos respondem por 16,2% dos óbitos (49 pedestres mortos). Do total de atropelamentos, cerca de um terço resultou em morte, o que demonstra a fragilidade dos pedestres no trânsito.





Os atropelamentos guardam uma relação direta com a falta de luminosidade natural. Oito em cada dez mortes de pedestres (40 de 49) ocorreram à noite ou de madrugada e em horários propícios ao ofuscamento da visão, como o amanhecer e o anoitecer.

SINISTROS DE TRÂNSITO

No primeiro semestre de 2025, nos quase quatro mil quilômetros de rodovias federais atendidos pela PRF no Paraná, foram registrados 3.636 sinistros, resultando em 4.017 feridos e 302 mortos. Esses números são maiores do que os registrados no mesmo período, em 2024, quando 3.630 sinistros resultaram 279 mortos. O número de feridos teve discreta diminuição - de 4.026 para 4.017.

Mais da metade das mortes (57%) continuam ocorrendo em rodovias de pista simples, onde as ultrapassagens são realizadas na contramão de direção. Esse tipo de via exige mais atenção dos motoristas, devido ao aumento do risco de colisões frontais, que ampliam a energia dos impactos.





A PRF registra sinistros que resultem em lesões ou mortes, danos ambientais, vazamentos de produtos perigosos ou outras implicações jurídicas, como a presença de motoristas alcoolizados ou inabilitados. Nas demais situações, os próprios envolvidos podem registrar eletronicamente.



Ainda, desataca-se que a maioria das mortes aconteceram em pistas secas (86,8%), em retas (70,2%) e de noite (51,7%).

