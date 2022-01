Dicas para evitar a cilada de vagas de emprego ruins

O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego, de acordo com um levantamento da consultoria Austin Rating. A desocupação no país corresponde a mais do que o dobro da taxa média global, de 6,5%. São mais de 13 milhões de pessoas enfrentando dificuldades no mercado de trabalho.

Com tantos à procura de uma oportunidade de trabalho, seja para se recolocar no mercado ou mudar de empresa ou área, qualquer oferta pode parecer tentadora. Mas nem sempre elas são. É necessário avaliar bem a empresa e o que ela tem a oferecer para seus colaboradores.

Para evitar cair em ciladas disfarçadas de vagas perfeitas, Ronaldo Bahia, CEO e fundador da JobConvo, startup de recrutamento, seleção e admissão digital por meio de inteligência artificial, dá algumas dicas para estar atento sobre vagas de emprego ruins.