Febraban dá dicas de segurança para evitar golpes nas férias

Em período de férias, diversas pessoas costumam viajar para aproveitarem as altas temperaturas do verão. Portanto, nesta época do ano, é comum ver um aumento significativo de aglomerações em pontos turísticos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta que o cliente deve ter dois cuidados básicos: proteger e guardar bem seu telefone celular e os cartões de débito e crédito.





Pois, é na aglomeração que criminosos aproveitam para furtar celulares e também apostam na distração do cliente na hora dos pagamentos com cartão para trocá-los ou aplicar um golpe.





GOLPE DA TROCA DO CARTÃO





Em relação aos cartões, existem dois golpes comuns. Um deles é o da troca. Golpistas que trabalham como vendedores prestam atenção quando você digita sua senha na maquininha de compra e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, fazem compras usando o seu dinheiro.





“Quando você for fazer uma compra com seu cartão físico, lembre-se dos ‘Sempre’: sempre cheque o valor na tela da maquininha, sempre confira se o cartão que te devolveram é o seu mesmo e sempre passe você o cartão na maquininha. Não entregue cartões para ninguém”, alerta José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.





GOLPE DA MAQUININHA QUEBRADA





Já no golpe da maquininha quebrada, o golpista dá para a vítima uma maquininha com o visor danificado ou se posiciona de uma forma que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido e o cliente só percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo.





“Chegou alguém pedindo para você passar o cartão em uma maquininha com a tela quebrada? Não passe seu cartão em telas com defeito. É golpe. Se acontecer essa situação com você, não aceite fazer pagamentos”, afirma José Gomes.





CELULARES





Em caso de roubos e furtos de celulares, quando ocorrem em via pública, durante o uso, os criminosos têm acesso ao aparelho já desbloqueado e, a partir daí, realizam pesquisas por senhas eventualmente armazenadas em outros aplicativos e sites. De posse dessas informações, tentam ingressar no aplicativo do banco.





Os aplicativos de bancos são seguros e os dados de uso não ficam armazenados nos aparelhos. Os aplicativos contam com o máximo de segurança em todas as suas etapas, desde o seu desenvolvimento até a sua utilização. Não há registro de violação da segurança desses aplicativos, os quais contam com o que existe de mais moderno no mundo para este assunto.





Para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente. Além disso, as transações estão protegidas por token, biometria facial ou qualquer outro fator de segurança randômica que o banco do cliente ofereça.





Para o uso seguro dos apps, é fundamental, portanto, que o cliente adote os seguintes cuidados:





Utilize o procedimento de bloqueio da tela de início do celular;

Não utilize o recurso de “salvar senha” em navegadores e sites;





Nunca anote suas senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou outros locais em seu celular





Não repita a senha utilizada para acesso ao seu banco para uso outros aplicativos, sites de compras ou serviços na internet.





Outra recomendação da Febraban, é que o cliente também instale em seu smartphone o aplicativo Celular Seguro, fruto de parceria da Federação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A ferramenta foi desenvolvida para combater de forma rápida fraudes bancárias por meio do bloqueio de aparelhos celulares em casos de perdas, furtos e roubos. O objetivo é impedir que criminosos façam uso de dados e informações pessoais da vítima que estejam nos smartphones.





EM CASO DE ROUBO, REGISTRE BOLETIM DE OCORRÊNCIA





Se seu celular for roubado, além de registrar o Boletim de Ocorrência junto a autoridade policial e a notificação a operadora de telefonia, é importante avisar imediatamente o seu banco para que as medidas adicionais de segurança sejam adotadas.





CONFIRA 10 DICAS DE SEGURANÇA PARA SEU CARTÃO E CELULAR





Proteja seu cartão e celular e não os guardem soltos em bolsos





Antes de sair de casa, revise os limites de seu Pix e também do seu cartão para valores condizentes com seus gastos nas férias





Ao comprar algo na rua, nunca entregue seu cartão para alguém inserir na maquininha e realizar o pagamento. Sempre faça este processo você mesmo. Se não for possível, confira se o cartão devolvido é realmente o seu





Ao digitar sua senha, garanta que não esteja visível para quaisquer pessoas ao seu redor





Sempre verifique o valor digitado na maquininha e peça o comprovante impresso ou cheque a transação em seu aplicativo





Não aceite realizar pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado, impedindo que você veja o valor real que está pagando. Se o vendedor informar que precisa passar o cartão novamente, desconfie





Baixe o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça





Use sempre as ferramentas de segurança oferecidas pela empresa de seu celular





A senha deve ser única para acesso ao banco. Também use o bloqueio de tela inicial, biometria facial/digital para acessar o celular e os aplicativos. Ative o bloqueio automático de tela





Em caso de roubo, comunique imediatamente o seu banco e registre um boletim de ocorrência.





