Saiba como organizar as finanças para começar o Ano Novo com o ''pé direito''

O primeiro passo para organizar suas finanças é entender sua situação atual. Registre todas as receitas e despesas mensais, seja em papel, planilhas ou aplicativos. A ferramenta escolhida é menos importante do que o hábito de planejar o orçamento antes do mês começar. Quando você dá destino a cada centavo que recebe, está assumindo o controle do seu dinheiro e treinando sua mente para tomar decisões financeiras mais assertivas. “Ter clareza e consciência sobre sua vida financeira ajuda a evitar um padrão de vida acima do seu orçamento”, destaca Derly Luz.

Entretanto, organizar a vida financeira é fundamental para quem deseja iniciar 2025 com mais segurança e tranquilidade. Planejamento é a palavra-chave para ajustar o orçamento, criar uma reserva para emergências e até mesmo realizar sonhos. Derly Luz, consultora financeira cadastrada no GetNinjas e fundadora da empresa de planejamento financeiro DL Wealth management, destaca que com algumas atitudes simples, como controle de despesas e consumo consciente, é possível manter as finanças sob controle. Confira as dicas práticas da especialista para começar o ano com o pé direito.

O mês de janeiro é marcado por diversas despesas, como IPVA, IPTU, renovação de seguros e compra de material escolar. Estas contas de Ano Novo costumam pesar no orçamento do mês, enquanto as faturas das festas de fim de ano ainda refletem os gastos extras de dezembro. Portanto, estes desafios financeiros exigem atenção redobrada e sem planejamento, é fácil perder o controle e começar o ano no vermelho, acumulando dívidas que podem comprometer os próximos meses.

O Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) fez uma pesquisa de preço de materiais escolares em e-commerce de oito empresas do ramo, sendo que sete têm lojas físicas na cidade.

O mais importante é ter clareza sobre como utilizar seus recursos financeiros, organizando seu orçamento de maneira que priorize a construção de patrimônio. Evite destinar todo o dinheiro a bens de consumo, focando em despesas ou investimentos que tragam benefícios duradouros que ajudem a melhorar sua condição financeira ao longo do tempo.





O planejamento financeiro não só ajuda a manter o controle, mas também funciona como uma meta inspiradora para que suas finanças de 2025 sejam melhores que as de 2024.

ESSENCIAL CRIAR UM FUNDO DE EMERGÊNCIA





Crie o hábito de pagar-se primeiro! Não espere sobrar dinheiro para começar a montar sua reserva, pois sempre haverá algo que irá postergar essa decisão.





Que tal decidir como seu plano de ação para 2025 a criação de sua reserva financeira? Essa é a chave para alcançar a paz financeira e estar preparado para os imprevistos da vida.





Se você é empreendedor, o ideal é acumular o equivalente a 12 meses do seu custo de vida nessa reserva.





Lembre-se de utilizar esse fundo apenas em situações imprevistas e inadiáveis, situações que de fato irão comprometer sua saúde financeira.





DEFINA SUAS PRIORIDADES E COMPRE COM CONSCIÊNCIA





Antes de realizar qualquer compra, analise se essa tomada de decisão é de fato uma prioridade que não pode ser adiada ou apenas um desejo momentâneo para usar o recurso financeiro em bens de consumo. As pessoas tem muitos desejos e sonhos, e através do planejamento financeiro conseguirá realizar todos os sonhos, um por vez, ao definir suas prioridades. Uma dica poderosa é listar seus projetos (no máximo um projeto por mês ) que deseja realizar em 2025 e fazer o quadro dos desejos, liste no máximo 12 projetos ou um projeto por mês, isso irá ajudar a controlar os impulsos na hora da compra pois lembrará da sua lista de prioridades. Outra estratégia para gastar de forma mais consciente é priorizar pagamentos à vista, seja em dinheiro ou débito, evitando o acúmulo de parcelas longas que comprometem o orçamento futuro.





CORTE GASTOS DESNECESSÁRIOS





Revisite seus gastos e elimine aqueles que são supérfluos ou que oscilam muito. Pequenas substituições podem fazer uma grande diferença, como optar por cartões de bancos digitais, que não cobram anuidade, em vez de cartões tradicionais. Priorize quitar as dívidas de cartão de crédito e cheque especial e evite parcelar a fatura do cartão. Tente eliminar o vazamento do dinheiro ao evitar pagamento de juros. Se em janeiro o orçamento ficar ajustado, negocie datas e se for viável parcele o pagamento do IPTU e fracione as compras do material escolar. Priorize as decisões financeiras que irão aumentar seu patrimônio e proporcionar paz financeira, e diminua as despesas que não prejudiquem sua qualidade de vida.





CONTE COM AJUDA ESPECIALIZADA PARA POTENCIALIZAR SEUS RESULTADOS





Apesar de simples, organizar as finanças pode ser desafiador, especialmente para quem não tem o hábito de controlar os gastos ou precisa lidar com dívidas. Nesses casos, contar com a ajuda de um profissional de finanças pessoais, eles oferecem suporte estratégico, ajudam a montar um plano personalizado e orientam como equilibrar o orçamento.





A organização financeira exige disciplina, mas é a base para um 2025 mais equilibrado e livre de preocupações. Seguindo essas dicas, é possível evitar dívidas, criar reservas e até realizar sonhos ao longo do ano.





