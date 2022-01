Inscrições abertas para a 1ª Semana de Defesa Pessoal para Mulheres em Londrina

A partir do dia 24 de janeiro, acontece a 1ª Semana de Defesa Pessoal para Mulheres, com o objetivo de orientar e propiciar às mulheres noções básicas de artes marciais para prevenção e defesa em situações de violência. Segundo a Prefeitura de Londrina, serão três aulas, nos dias 24, 26 e 28 de janeiro, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), situado na rua Valparaíso, s/n, sala 03, no parque Guanabara.

As inscrições estão abertas e são gratuitas, podendo ser realizadas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. Qualquer mulher moradora de Londrina pode participar.

As vagas, no entanto, são limitadas. Serão três turmas com oito integrantes cada, no máximo, que participarão das atividades. Cada grupo receberá as instruções nos dias 24 e 26, em horários diferentes. No dia 28, todas as alunas se reunirão para uma grande aula, em que poderão trocar experiências, relembrar e fixar técnicas aprendidas.

As aulas pretendem prevenir mulheres de situações que envolvam perigo as façam vítimas de violência. A capacitação será ministrada por Lucas Fabrício Gomes, professor e faixa preta de jiu-jitsu, integrante da equipe Horse Jiu-Jitsu Team há cerca de 15 anos e também praticante de kickboxing da equipe JFT.

Segundo o professor, as artes marciais hoje têm uma procura alta pelas mulheres, propiciando, além de uma excelente e saudável atividade física, trabalhar a mente e, no caso do jiu-jitsu, permitir a chance de defesa a agressões masculinas. “Sob essa perspectiva, trata-se de um esporte bem democrático e de amplas possibilidades. Ao trabalhar, por exemplo, com movimentos e alavancas que exigem esforço físico mínimo, permite um equilíbrio de forças entre uma mulher e um homem, ou entre uma pessoa teoricamente mais fraca e outra mais forte fisicamente. O jiu-jitsu tem sua gênese na defesa pessoal e, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais me encanta na arte suave é que ela possibilita a atuação de todos, independentemente de perfil corporal ou limitações. Nesse curso, mostraremos às mulheres noções básicas e aplicação de técnicas que podem ser utilizadas em situações de risco”, enfatiza.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres), Lisnéia Rampazzo, reforçou que as aulas têm como intuito permitir que as mulheres estejam melhor preparadas para evitar, por exemplo, tentativas de agressões ou abusos. “É necessário criar espaços de aprendizado para que elas possam se prevenir em momentos de perigo em todos os contextos de suas vidas”, frisa.