Lei obriga condomínios a contratar seguro predial, sob risco de penalização

Os síndicos de condomínios precisam contratar um seguro para a estrutura e anexos da edificação, segundo o que está previsto em lei. Trata-se de uma garantia para o prédio e uma obrigação prevista no artigo 1.346 do Código Civil, que prevê uma cobertura mínima contra o risco de incêndio e outros eventos, como quedas de raios e explosões, com destruição ou parcial. A responsabilidade da contratação desse item é do síndico, pois na falta desse seguro pode responder civil e criminalmente, conforme explica a síndica Clarice Sanches, da #chameAsindica e consultora e mentora para a área condominial.







A síndica destaca que essa modalidade de seguro, precisa ser renovada anualmente e é importante que a primeira contratação seja realizada em, no máximo, 120 dias depois da concessão do “Habite-se”, melhor ainda se já estiver previsto quando iniciar a ocupação do imóvel. Segundo ela, a cobertura básica, precisa necessariamente proteger, como citado, contra incêndio, explosão, raios e indenizar contra prejuízos causados à estrutura física e comuns, como pisos, partes hidráulica e elétrica, paredes, pinturas, acabamentos, entre outros.

Segundo Clarice, além dos itens obrigatórios, podem ser incluídas outras coberturas, de acordo com a estrutura e a necessidade de cada condomínio. “O mais importante é fazer a contratação básica, verificando cuidadosamente o contrato, observando as entrelinhas desse documento e certificando-se de que as coberturas necessárias estão contempladas”, pontua ela, frisando que em caso de inconsistência nessa negociação do seguro, a responsabilidade recai sobre o síndico.





Ainda de acordo com Sanches, ela avalia que é fundamental ter em mente que o seguro é um investimento e não jogar dinheiro fora. “Imagina ter que correr atrás de um prejuízo, como um vendaval, se o condomínio não tiver seguro? Impensável!”, exemplifica.

Portanto é interessante pensar em investir em seguro de vida para funcionários próprios ou terceirizados, e incentivar os proprietários a terem seguros nas suas unidades.