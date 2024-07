Abaixo-assinado não tem poder legal para tirar locatário de imóvel; entenda

Obras de duplicação da avenida Octávio Genta está 16% concluída em Londrina

Importante obra para a zona sul de Londrina, a duplicação da avenida Octávio Genta, que dará continuidade à Waldemar Spranger, está 16,43% concluída. O investimento é de R$ 12,5 milhões, com recursos do governo do Estado e do município.