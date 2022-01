Paraná tem redução de casos de afogamento no primeiro mês da temporada

O Paraná registrou diminuição de 57,1% nas mortes por afogamento no mar em comparação com o mesmo período da temporada passada (de 7 para 3). Os dados são do balanço de 30 dias das ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros durante o “Verão Paraná - Viva a Vida 2021/2022” na Costa Leste. O resultado é do trabalho preventivo dos guarda-vidas, junto com a colaboração da população.

De 18 de dezembro à terça-feira (18), os guarda-vidas realizaram 463 salvamentos, uma redução de 9% em comparação com o mesmo período na temporada passada (509).





Já em relação às mortes por afogamento, tanto os três óbitos ocorridos neste primeiro mês de verão quanto os outros sete da temporada anterior foram em áreas que não possuem Postos de Guarda-Vidas. Ou seja, locais que não deveriam ser frequentados para banho de mar, como alerta o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros.

“Tivemos diminuição no número de afogamentos e de salvamentos, ampliamos a quantidade de postos no Litoral e, hoje, o serviço está sendo prestado com excelência, tanto nos aspectos de atendimento dos guarda-vidas, quanto no atendimento do Siate e do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), que está fazendo a diferença no salvamento de pessoas”, disse o comandante.

Ainda de acordo com o coronel, os óbitos do Litoral sempre acontecem onde não há presença de guarda-vidas e quando há negligência e o não cumprimento das recomendações de placas de perigo. Os bombeiros orientam e pedem à população que se mantenha sempre próximos aos Postos de Guarda-Vidas.

Desde o dia 10 de dezembro, a atuação foi intensificada por conta da crescente procura de lazer e banho no Litoral e, a partir do dia 18 de dezembro, o Corpo de Bombeiros contou com efetivo fixo maior. Desde então, os guarda-vidas têm atuado com todos os recursos disponíveis, como viaturas, embarcações e motos aquáticas, além de pessoal treinado para prestar atendimentos, a fim de evitar afogamentos e tragédias.

Os atendimentos nas praias são preventivos, do contato direto do salva-vidas com o banhista por meio de orientações e advertências. Os bombeiros fazem orientações e advertências aos banhistas. “A prevenção feita tanto pelos guarda-vidas quanto os cuidados tomados pelos banhistas ainda são os melhores remédios contra o afogamento”, diz Manoel Vasco de Figueiredo Júnior.