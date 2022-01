Feng Shui: trazendo energias positivas para dentro de casa

Com o começo de um novo ano, as pessoas buscam atrair coisas boas e positivas para dentro de suas vidas. E para quem acredita em energias positivas, é essencial lembrar que nossas casas também precisam desse cuidado. Assim como nós, lugares também carregam coisas ruins, e para se salvar disso e deixar o ambiente agradável e harmonioso, muitos utilizam o Feng Shui.

“Para começar o próximo ano bem, usar o Feng Shui pode ser uma ótima ideia. Harmonizar a nossa existência com o tempo e o ambiente, faz com que a nossa vida tenha ganhos positivos em diversas esferas, permitindo evolução espiritual, prosperidade e equilíbrio” afirma Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilibrio, ela separou algumas dicas para melhorar a energia do seu ambiente em 2022.

No Feng Shui, é interessante pintar a porta da frente de vermelho, já que é uma das partes mais importantes da casa, é assim que a energia e as oportunidades o encontram. A cor vermelha oferece proteção e transformação de energia negativa. Uma porta vermelha é muito perceptível, por isso pode trazer muita energia, atenção e oportunidades para você.

Para atrair riqueza e prosperidade, existem algumas plantas que são conhecidas como plantas de dinheiro no Feng Shui. Pilea peperomioides e plantas de jade são duas dessas variedades. Ambos têm folhas parecidas com moedas, e a planta de jade também se assemelha à preciosa pedra de jade. Pachira aquatica, também chamada de árvore do dinheiro, é frequentemente usada como um ajuste do Feng Shui para dar boas-vindas à abundância.

Cristais citrinos manifestam abundância e oportunidades, cria também um maior senso de confiança e otimismo. Você pode colocar citrino em sua área de riqueza para ativá-lo ou em sua mesa para criar mais oportunidades de riqueza e abundância em sua carreira.

Na cultura chinesa, as laranjas são um símbolo de boa sorte e riqueza. As laranjas também são uma fonte de energia yang ativa e estimulante. O cheiro e a cor das laranjas podem realmente elevar e energizar um ambiente, portanto, manter uma tigela de laranjas frescas na bancada da cozinha pode ser uma maneira simples e eficaz de criar mais prosperidade e abundância em sua casa e vida.

Para convidar prosperidade e abundância, o sapo do dinheiro é um símbolo chinês frequentemente usado. É geralmente uma pequena estatueta feita de metal, jade ou outro tipo de pedra. É melhor colocar o sapo-dinheiro em uma superfície baixa, mas não diretamente no chão. Defina uma intenção para o seu sapo de dinheiro e certifique-se de limpá-lo e tirá-lo do pó com frequência.

Além de estar ligado à riqueza, também representa longevidade e sabedoria. No folclore chinês, há muitas histórias sobre o sapo-dinheiro e dizia-se que ele produzia moedas com sua boca.

E por fim, adicionar uma fonte de água à sua casa estimula a abundância a fluir de fora para dentro de sua casa. O ideal é que a água flua para cima ou para dentro de sua casa, em vez de para baixo ou para longe de sua casa.

Também é importante limpar a fonte com frequência e certificar-se de que não se seca. Uma fonte mal conservada não terá os mesmos efeitos energéticos positivos de uma fonte bem cuidada.