Primeiro mercúrio retrógrado do ano: saiba o que cada signo pode aprender

A retrogradação ganhou uma fama ruim nos últimos anos, mas a ideia de que os seus efeitos são negativos é ilusória. Mercúrio Retrógrado faz esse movimento aparente de retorno em relação à sua órbita usual cerca de três vezes em um ano com a duração de aproximadamente 20 dias cada uma.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Isso acontece porque ele é um planeta de trânsito rápido, o que significa que a sua órbita é menor que a da Terra e, consequentemente, ele dá a volta em torno do Sol mais rápido que a Terra – a cada 88 dias, em média, enquanto a Terra demora 365 a 366 dias para completar esse ciclo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ou seja, não é válido enxergar esse trânsito como uma “pedra no caminho”, porque ele não deixará de acontecer. Para que a influência da retrogradação possa ser mais positiva do que negativa, é preciso compreendê-la com outro olhos, tentando identificar o que podemos aprender durante esse período.





“Na Astrologia, quando Mercúrio faz um aparente movimento para trás, consideramos que todos os assuntos regidos por ele entram em revisão e precisam da nossa atenção, para que essa análise não aconteça de forma “forçada”. Mercúrio é o astro do intelecto, da comunicação, dos aparelhos eletrônicos e dos transportes. Portanto, essas são as principais áreas afetadas por esse trânsito “contrário”, afirma Vic Costa, astróloga do Astrocentro.





Vic Costa contou o que cada signo pode aprender com Mercúrio Retrógrado:

Continua depois da publicidade





Áries





Os arianos são naturalmente acelerados e inquietos e, por isso, vivem como se estivessem constantemente sem tempo. Durante a retrogradação, somos obrigados a desacelerar o ritmo automático que rege as nossas vidas, o que se configura como um desafio para os nativos desse signo.





Os problemas com lentidão, imobilidade e introspecção deixam os arianos especialmente vulneráveis e irritados, como se sentissem que perderam o controle da sua vida. Porém, essa é exatamente uma das principais lições de Mercúrio retrógrado para esses nativos: entender que o controle é uma noção ilusória e que viver em prol de mantê-lo, na verdade, não é viver plenamente.





Aproveite esse momento pós retrogradação para escutar a si mesmo e os outros com o coração e com serenidade, acolhendo o sentimento compartilhado e estando em contato com as suas emoções.





Touro





Os taurinos costumam ser pessoas que apreciam a estabilidade e a rotina. Por isso, os imprevistos causados pelo movimento de Mercúrio Retrógrado fazem com que esse período se configure como um teste de paciência, que você tende a não ir muito bem.





Porém, esses contratempos acontecem exatamente para que você seja impulsionado a sair da rotina e deixar seus medos para trás. A retrogradação representa um convite para refletir sobre o que você deseja alcançar e analisar se o caminho que tem seguido é o mais adequado, tendo em vista o seu objetivo.





Você também deve aprender a se expressar com mais calma (ir com menos “sede ao pote”) e com menos teimosia, sabendo acolher e considerar outros pontos de vista.





Quando Mercúrio Retrógrado acaba e o volta a orbitar normalmente em torno do Sol, é hora de ousar mais, colocar em prática maneiras mais criativas de fazer as atividades cotidianas e se desafiar a sair da zona de conforto. Após a retrogradação, os empreendimentos que foram planejados serão mais rentáveis.





Gêmeos





Os geminianos são regidos por Mercúrio e, por isso, sentem de forma mais acentuada os efeitos da retrogradação. Esse movimento dificulta o seu raciocínio e faz com que você fique irritado por não conseguir ser tão produtivo como de costume.





Porém, esse movimento acontece exatamente para que você pare, reflita e analise o quão acelerado tem sido o seu pensamento.





Por mais que a sociedade contemporânea apoie (e até mesmo exija) um ritmo intenso que resulta em alta produtividade, isso não é o mais adequado para a saúde mental.





É necessário questionar o que tem sido a sua produtividade e como você tem dividido o seu tempo para todas as áreas da sua vida. Quando seu planeta regente voltar a transitar da forma que lhe é usual, você deve aproveitar para avançar em seus planos, mas lembrando de respeitar os seus limites.





Câncer





Os Cancerianos podem não achar tão ruim o efeito de Mercúrio retrógrado, considerando que esse exige uma postura mais calma e cautelosa para levar a vida, o que é apreciado por esses nativos.





O problema maior acontece quando você está vivendo de forma automática sem perceber isso, e os contratempos gerados por esse movimento de Mercúrio farão com que você seja obrigado a encarar esse fato.





A sensibilidade canceriana pode dificultar o desenvolvimento da sua capacidade de julgamento racional e esse astro cobra isso. Quando a retrogradação chega ao fim, é um bom momento para se dedicar a iniciar cursos e a estudar assuntos que você tem interesse, mas sempre acaba deixando para depois, por não priorizar suas próprias vontades.





Como a atenção dos nativos de Câncer costuma ser voltada para os outros, uma dica interessante é compartilhar os conhecimentos adquiridos com pessoas que também se interessem por eles.





Leão





Durante a retrogradação, os leoninos são direcionados a olhar para dentro e entrar em contato com assuntos e sentimentos que estão mal resolvidos. Muitas vezes, você costuma ignorar essas situações e reprimir as emoções decorrentes delas, porque é mais confortável do que encará-las.





Esse movimento de Mercúrio evidencia a necessidade de resolver as pendências, desencadeando acontecimentos que te fazem perceber que elas afetam a sua vida cotidiana, mesmo que de forma inconsciente





Após a retrogradação, você deve adotar esse cuidado com seus próprios sentimentos em sua vida cotidiana, deixando de lado o hábito de negar o fato de que existem fatores que influenciam diretamente a sua estabilidade emocional.





Como Mercúrio é o planeta da racionalidade, é necessário aprender a ter paciência e compreender que, quando as coisas não estão nítidas para você, o melhor é esperar o nevoeiro passar, mas isso não significa fingir que nada está acontecendo.





Virgem







Os nativos de Virgem são regidos por Mercúrio e, por isso, costumam se sentir muito irritados e vulneráveis quando esse planeta está retrógrado. Isso acontece porque esse movimento atípico dificulta a sua capacidade de raciocínio e você não consegue fazer as tarefas diárias com a mesma agilidade e perspicácia.





Além disso, esse movimento também gera imprevistos que te fazem encarar o fato de que você não tem controle sobre quase nada além das suas próprias reações.





Sendo assim, perder a razão em prol desses contratempos de nada adianta e você precisa perceber isso para levar uma vida mais leve. Desenvolver estratégias para lidar com o estresse é algo muito importante para você.





Outra tarefa importante a se cumprir com o fim da retrogradação é deixar para trás os maus hábitos e os relacionamentos tóxicos que você já percebeu que precisa deixar para trás para avançar em seu desenvolvimento.





Libra





Os librianos podem se deixar de lado, preocupado-se muito com os outros e esquecendo do autocuidado. O foco em manter uma vida harmonizada e pacífica pode fazer com que você não imponha seus limites e acabe cedendo demais para manter um bom relacionamento com todos à sua volta.





A retrogradação de Mercúrio representa um momento de revisar suas prioridades, e é necessário se lembrar que você mesmo e as suas necessidades são as principais delas.





Tendo isso em vista, quando Mercúrio retrógrado terminar, é hora de cuidar mais de si mesmo, física e emocionalmente. Além disso, é importante fazer os ajustes necessários para que você consiga se sentir mais alinhado e satisfeito com a sua carreira, no sentido de aproximá-la ao que você entende como a sua missão de vida.





Escorpião





Os nativos de Escorpião tendem a se sentir irritados com a falta de controle que é evidenciada durante a retrogradação de Mercúrio. Você tende a querer controlar tudo à sua volta, na vida pessoal e no trabalho (até mesmo os seus próprios sentimentos).





Isso não é possível e esse movimento de Mercúrio evidencia esse fato, mas você tende a se agarrar às poucas coisas que pode controlar, para não admitir a sua vulnerabilidade.





É mais inteligente que você aproveite o momento pós retrogradação para desenvolver melhor a sua resiliência para lidar com os imprevistos sem perder a razão.





Após a retrogradação, você pode aproveitar para desenvolver novos hobbies que te ajudem a ter mais estabilidade emocional e talvez estudar mais sobre esse tema, tendo em vista que Mercúrio rege o seu intelecto e o conhecimento.





Sagitário





Os Sagitarianos devem aproveitar o movimento retrógrado de Mercúrio para se livrar de alguns hábitos, crenças ou relações que acharem que os limitam ou restringem.





Porém, a retrogradação também te convida a repensar a forma como você tem levado os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Muitas vezes, é mais fácil depositar a responsabilidade em outras pessoas, em vez de reconhecer suas próprias limitações, que podem estar atrapalhando a conexão respeitosa e verdadeira com outras pessoas.





Após a retrogradação, é interessante para os nativos de Sagitário deixar o orgulho de lado para conversar com as pessoas que confia e perguntar a elas sobre os principais pontos que você pode evoluir. Além disso, esse movimento de Mercúrio também indica a necessidade de se libertar de culpas e amarras emocionais, para dar espaço para o crescimento pessoal com menos peso.





Capricórnio





Os nativos de Capricórnio podem ter dificuldade de compreender e aceitar as motivações alheias que são geradas por situações emocionais, e o movimento de retrogradação de Mercúrio te convida a analisar a forma como você tem acolhido as pessoas amadas.





Tenha cuidado com a forma de se expressar quando você não entende o sentimento ou a motivação das ações de outras pessoas.





Quando Mercúrio voltar a caminhar de forma usual, é um bom momento para interagir mais com os outros, estando dispostos a ouvir verdadeiramente a outra pessoa e a se comunicar com empatia.





É necessário encontrar o equilíbrio entre a honestidade e a sensibilidade para conversar, lembrando que as suas palavras afetam diretamente quem as escuta. Além disso, esse trânsito de Mercúrio representa um momento em que você precisa repensar se o trabalho não tem tomado conta da sua vida de forma prejudicial.





Aquário





Os nativos de Aquário sentem muita dificuldade em manter sua produtividade e cumprir com seus compromissos quando Mercúrio está retrogradando. Você precisa desacelerar o ritmo automático que tem regido a sua vida para analisar quais têm sido as prioridades do seu dia a dia, porque você tende a focar no trabalho e em qualquer atividade que te faça sentir mais útil. Nesse sentido, você acaba deixando de lado seu relacionamento consigo mesmo e, com o tempo, perde a conexão com sua essência.





Por isso, após Mercúrio retrógrado você deve confiar mais em si mesmo, para estar satisfeito fazendo o seu melhor, sem extrapolar seus limites. A partir disso, você consegue ajudar as outras pessoas e ainda assim dar a atenção devida para todas as áreas da sua vida. Isso também requer mais organização em sua vida profissional e pessoal.





Peixes





Os nativos de Peixes se sentem inseguros com os imprevistos e a dificuldade de raciocínio que é gerada pela retrogradação de Mercúrio. Naturalmente, os piscianos podem se sentir oprimidos pela crítica e pela autocrítica. Esse movimento de Mercúrio te convida a refletir sobre o que tem sido sua prioridade em sua vida, porque isso está diretamente relacionado com a sua autoestima e o seu senso de utilidade para os outros.





Com o fim da retrogradação, você deve encontrar artifícios para fortalecer a sua autoestima e para aprender a expressar seus sentimentos sem medo de ser julgado(a), além de impor seus limites. A sensibilidade e a empatia pisciana precisam ser equilibradas ao longo da vida, para que você não ceda constantemente às suas vontades, priorizando agradar outras pessoas. Seja ousado em sua vida profissional e exponha suas ideias, você se surpreenderá com os resultados.