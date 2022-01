O primeiro Mercúrio retrógrado de 2022 começou! Saiba o que fazer e evitar

O que esperar de Mercúrio retrógrado em 2022?



Imprevistos costumam ser mais frequentes durante esse ciclo e, querendo ou não, você precisa estar pelo menos emocionalmente preparado para isso. Se você é uma pessoa aterrada a rotinas e qualquer coisa fora do eixo já te tira do sério, talvez seja melhor se distanciar de problemas e discussões importantes agora.

É claro que toda aquela fama por trás das falhas tecnológicas e de comunicação está presente. Então, sempre que possível, mantenha seus aparelhos eletrônicos com a manutenção em dia; faça backup dos seus documentos e fotos em mais de um dispositivo e, diante da necessidade de ter uma conversa séria com alguém, espere pelo momento em que ambos estejam de cabeça fria.

Diante do terceiro ano de pandemia, muitas pessoas já estão desesperançosas ou se entregaram ao acaso. Mas aqui temos algumas oportunidades para rever ações, pensamentos, informações e até mesmo negociações que não deram certo no passado.

A primeira retrogradação de 2022, em Aquário e Capricórnio







A partir do dia 14 de janeiro, Mercúrio estará retrógrado no signo de Aquário. Além disso, o período também irá casar com uma retrogradação do planeta Vênus, implicando em uma revisão não apenas no setor das ideias, mas de finanças e relacionamentos.





Por estar em um signo antenado às tendências e tecnologias, esse campo pode ficar prejudicado, envolvendo eletrodomésticos, celulares, computadores e armazenamentos em nuvem, por exemplo. As amizades também podem se abalar durante essa fase. Cuidado para não ser mal interpretado.





Golpes por meio digitais também tendem a ser mais frequentes agora — mais do que já vem sendo. Então todo cuidado é pouco. Recebeu uma proposta muito tentadora de emprego pelo WhatsApp? Desconfie! Um parente te pediu dinheiro? Desconfie em dobro!





No dia 26 de janeiro, Mercúrio retorna ao signo de Capricórnio, pedindo encarecidamente para que você reavalie algumas questões que ficaram pendentes no fim de 2021. Algo ainda precisa de revisão ou resolução? Não adie mais, pois você terá aqui uma segunda oportunidade para respirar aliviado com todas as situações andando tranquilamente sobre os trilhos.