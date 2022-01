Saiba a data perfeita para se casar em 2022 de acordo com a numerologia

Quando noivamos, começamos a pensar em todos os detalhes: data, local, decoração, música, convidados e aquela coisa toda que um grande evento exige, não é mesmo? Por isso, Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, explica um truque da numerologia para escolher a melhor data para se casar em 2022.

Numerologia

Sendo assim, se você pretende se casar no dia 3 de março de 2022, a numerologia do seu casamento será:

O cálculo da numerologia de casamento para 2022 é feito através da soma da numerologia do ano de 2022 e o seu ano pessoal. Levando em consideração que os números estudados são de 1 a 9, e também 11, 22 e 33, lembre-se sempre de somar os números compostos.

Energia da numerologia para o casamento







Soma 1 - O número 1 simboliza o começo para os casais, desse modo, ele representa uma ótima data para um casamento animado e vibrante. Além disso, esse número inspira a honestidade e segurança para a relação.





Soma 2 - O número 2 traz uma excelente energia para os casais que apreciam as celebrações tradicionais. Com decoração romântica, o casamento promete fazer todos os convidados suspirarem com tantas demonstrações de amor.





Soma 3 -Se você está sofrendo com a dificuldade de dialogar com o seu parceiro, o 3 é número ideal para abrir o canal da comunicação. Quem escolhe esta data garante uma festa de casamento muito bem organizada e repleta de emoções.





Soma 4 - O número 4 inspira um relacionamento maduro e estável para quem busca bases sólidas para fazer planos a dois. Sendo assim, o 4 indica uma cerimônia pequena, intimista e simples, mas sem faltar o bom gosto.





Soma 5 - Para os casais que adoram se jogar em uma aventura, o 5 é a escolha perfeita para a data de casamento. Pois, este número traz a energia que beneficia as novas oportunidades e as mudanças. Por isso, desta festa, espera-se muita loucura e criatividade.





Soma 6 - O número 6 representa a data perfeita para celebrar a união do casal, de acordo com a numerologia de casamento para 2021. Isso porque este número traz afeto, amor, harmonia e carinho para a união dos noivos.





Soma 7 - Para os pombinhos que fazem questão da bênção divina na hora de dizer o “sim”, o número 7 chega acompanhado da religiosidade. Sendo assim, a festa de casamento costuma ser menor, mais reservada e tradicional.





Soma 8 - Além de uma união sólida e segura, os casais que escolhem o número 8 para celebrar a união encontram também um matrimônio repleto de conquistas e realizações em comum. Já a festa de casamento promete muito estilo e glamour.





Soma 9 - Já o número 9 garante uma festa muito emocionante e romântica, daquelas de fazer os convidados soluçar. A energia deste número inspira uma união fortalecida no comprometimento do casal e na confiança mútua.





Número 11: O 11 é um excelente número para o casamento por trazer benefícios como alegria, realizações e prosperidade para a união. Se você acredita no “até a morte os separe”, a vibração deste número é a ideal.





Número 22: Se mesmo depois de uma decepção amorosa, você ainda acredita no amor, confie no número 22 para se casar pela segunda vez. Isso porque ele é o regente das segundas chances e garante uma união harmoniosa e madura.





Número 33: O 33 simboliza o número mestre do amor e quem o escolhe garante a data perfeita para o casamento dos sonhos. 33 vibra a energia do amor eterno, dos afetos verdadeiros e da vida harmoniosa.