Sol em Aquário: conheça melhor as características deste signo

Conhecidos como desapegados e indepentes, as pessoas do signo de aquário procuram ser livres desde muito cedo. Marcados pela natureza social e humanista, respeitam muito as diferenças dos demais e costumam se envolver em projetos sociais de autogestão, que buscam ajudar com base na independência.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O Sol em Aquário tem força no campo da amizade. Por ser alguém que respeita muito o espaço do outro, o aquariano coleciona amigos de todos os tipos de personalidade. São leais e compreensivos. Para o aquariano, a graça da vida está na possibilidade de conhecer diferentes pessoas, singulares e únicas.





A busca por inovação também é uma forte característica dos aquarianos. Com criatividade sempre em alta, pessoas com Aquário em seu mapa astral costumam ser diretos, questionadores e até radicais, também.





No amor, os nativos de Aquário gostam de presença. E, para eles, relacionamento amoroso é igual a tranquilidade e harmonia. É um sentimento que precisa trazer alegrias e sorrisos, nunca lágrimas e sofrimento. Nativos desse signo prezam muito pela amizade e companheirismo.

Continua depois da publicidade





Para saber mais sobre os nativos de aquário e como conquistá-los, o Astrocentro, maior portal de esoterismo, listou as principais características deste signo.





Confira:





A independência é bastante forte nos aquarianos. Por isso, não costumam aceitar as restrições da vida familiar. Além disso, são indivíduos bastante independentes e cheios de amigos, o que faz com que não busquem a estabilidade de construir uma família. Para o aquariano, viver sozinho não é um grande problema.





Os nativos com o Sol em Aquário têm destaque quando realizam trabalhos em grupo, mas preferem ser líderes de uma equipe. São pessoas que gostam do conhecimento ligado à natureza, por isso se dão bem em trabalhos ligados à área biológica e saúde. Também têm bom desempenho nas profissões técnicas.





Em algumas situações, podem ser um tanto quanto teimosos e até individualistas em determinadas situações.





Como é a mulher de aquário:

A aquariana vive no futuro. Ela parece ser várias mulheres em uma. Misteriosa, às vezes explosiva, e muito atrativa. Irreverente, gosta de inventar, ser diferente, usando peças únicas. Seu prazer é inovar, surpreender. A mulher do signo de Aquário acredita só naquilo que pode compreender. Ama a humanidade e trata a todos da mesma forma, não importa se é um ajudante geral ou um presidente.





Para conquistar uma aquariana:

Se pretende conquistar a aquariana, você deve estar sempre presente. Seu lema é: “quem não é visto, não é lembrado”. Nunca tente descobrir seus pensamentos secretos. Como um radar, ela dá conta de tudo que acontece à sua volta. Aquariana é a rainha da distração, a ponto de esquecer que marcou um encontro com você, ou te dar o endereço da casa dela.





Como é o homem de aquário:

Bondoso e simpático. Isso acontece porque o aquariano é uma pessoa muito generosa. Assim, está sempre disposto a ajudar aqueles que necessitam. Porém, ele pode ser frio e desligado, também.





Quer conquistar um aquariano?

Este nativo aprecia a honestidade e, para conquistá-lo, basta ser sincera com ele desde o começo. Carinho também é importante. Demonstre o seu amor sempre que sentir necessidade, mas não seja grudenta. O homem do signo de Aquário ama a sua liberdade e, se sentir que está preso, ele pode simplesmente fugir.