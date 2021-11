2022: saiba o que os astros revelam para o teu signo

2022 será regido por Mercúrio, planeta da comunicação e do intelecto.

O próximo ano vai reservar muitas alegrias, mas também muitos desafios. Mercúrio é o regente e traz muita inteligência, tecnologia e comunicação. É uma fase na qual será necessário usar o jogo de cintura para realizar os objetivos.

Está preparado para as novidades? A astróloga do Astrocentro, Victoria Costa, contou um pouco sobre como estará a energia desse novo ano para cada signo. Veja:





Áries (21/03 a 20/04)





As nativas de Áries vão se dar bem. As previsões astrológicas para 2022 dizem que o responsável por isso será Mercúrio. Elas vão passar a ter mais clareza em suas ideias e consequentemente, expressá-las melhor. As arianas vão ter mais luz na hora da tomada de decisões importantes que afetam sua vida, e sabedoria para colocar essas decisões em prática.





Costa diz que a frase que melhor reflete como o próximo ano será para elas é: “para desfrutar do sucesso, é necessário passar pelo processo”. Mesmo com algumas dores e dificuldades, o 2022 das arianas será sobre muita realização pessoal em todas as áreas da vida. Contudo, elas terão que deixar o passado para trás e focar no presente para garantir o futuro.





Touro (21/04 a 20/05)







As taurinas vão descobrir que dentro delas existem algumas questões complexas para serem trabalhadas. O desenvolvimento e evolução dependeram completamente delas mesmas. As ideias, projetos e racionalidade que vão abrir espaço pra isso. Então, sonhe alto e mire longe. Isso porque as previsões astrológicas para 2022 dizem que o aprendizado é consequência da necessidade de sair da zona de conforto. A transformação pode ser dolorosa no começo, porém, gloriosa no fim.









Gêmeos (21/05 a 20/06)





As nativas de Gêmeos são regidas por Mercúrio. Isso significa que o ano para elas será muito bom. A capacidade intelectual da geminiana será evidenciada, e como consequência novos projetos e oportunidades surgirão no caminho. As geminianas gostam de mudança e intensidade, com altos e baixos. As previsões astrológicas para 2022 dizem que mudanças diferentes acontecerão. Essas nativas se tornam mais racionais, ainda mais em seus relacionamentos. Isso já é distinto da forma como elas vivem a vida normalmente. Mesmo assim, o foco será na vida profissional.





Câncer (21/06 a 22/07)





A regência de Mercúrio trará bons frutos às cancerianas. Por ser o planeta da comunicação, todos os signos vão ser afetados nesse sentido. Porém, os cancerianos deixam um pouco a desejar na forma de expressar o que sentem. Então, aflorar seu lado comunicativo com a influência de Mercúrio será uma parte importante do processo de autoconfiança.





As previsões astrológicas para 2022 também indicam um trânsito de Júpiter por peixes. Para as cancerianas, essa movimentação inspira confiança em relação a todas as áreas da vida. Logo, realizar seus sonhos e procurar por oportunidades fica mais fácil.





Leão (23/07 a 22/08)





O ano das leoninas será mais focado para o amadurecimento de relacionamentos. Isso já vem ocorrendo e sendo estimulado desde 2021, mas é um processo longo. Pode ser que elas se vejam buscando deixar os compromissos mais sérios, compartilhando a vida a longo prazo. A previsão astrológica para 2022 deixa um alerta sobre a escolha: é necessário pensar bem em quem decide incluir em sua vida. Outro ponto importante será a Era de Aquário. Alguns padrões podem ser rompidos, abrindo espaço para um engajamento maior na procura por bons resultados profissionais. Algumas reviravoltas em relação à carreira podem rolar, mas com uma luz de colocar tudo em outro nível.





Virgem (23/08 a 22/09)





A previsão astrológica para 2022 para as virginianas diz que elas devem aproveitar os estímulos que a regência de Mercúrio enviará. Por ser o planeta da comunicação, a inteligência e a forma de expressão vão ganhar um gás. Isso para as nativas de virgem é ótimo. Elas vão aprender a dar mais visibilidade para os resultados de seus projetos. Porém, a ressalva é para que você lembre que os detalhes são importantes , mas não são tudo. Analise sempre todo o contexto.





Libra (23/09 a 22/10)





A regência de 2022 vai ajudar o crescimento intelectual das librianas. Sabe aquelas habilidades e projetos que você sempre quis investir? Será o momento. Porém, o alerta é para não deixar a vontade de criar se transformar em ansiedade porque isso pode atrapalhar seu caminho. Além disso, a previsão astrológica para 2022 diz que Júpiter em peixes abre espaço para emoções não tão verdadeiras, impulsionadas por terceiros. Procure ter um controle maior sobre seus pensamentos e como eles afetam seu dia a dia.





Escorpião (23/10 a 21/11)





A previsão de 2022 para o signo de escorpião diz muito de criatividade. Isso está atrelado diretamente à vida profissional. As nativas de escorpião vão se sentir mais à vontade para expressar suas ideias no trabalho e com isso, vão conquistar novos projetos. É sempre importante lembrar que para todo o trabalho, existe recompensa. Porém, isso as escorpianas já entenderam faz tempo.





Sagitário (22/11 a 21/12)





As sagitarianas terão um ano cheio de novidades. No entanto, a iniciativa tem que vir a partir delas. Se você está incomodada com sua vida ou com alguma questão específica, não pode ficar esperando a moficação vir como um milagre. Você mesmo deve correr atrás disso. Outro ponto a ser observado são os assuntos familiares. Pode ser que alguns problemas venham a acontecer, mas flexibilidade e diálogo serão as soluções.





Capricórnio (22/12 a 20/01)





As capricornianas são conhecidas pela praticidade e por acima de tudo, valorizar seu trabalho. A correria diária é o que traz alegria para essas nativas. Com Júpiter em peixes, elas vão experimentar algo novo e diferente. Pode ser uma energia que gere desconforto. A previsão astrológica para 2022 aponta que esse desconforto será necessário para pontos determinantes da nova personalidade que a capricorniana está construindo. Você está se tornando uma pessoa mais forte e mais criativa, principalmente na sua vida profissional. Para novos projetos, será necessário abrir mão de alguns programas e até pessoas.





Aquário (21/01 a 18/02)





A previsão astrológica para 2022 descreve que o principal desafio das nativas de Aquário será desconstruir dentro delas aquilo que elas mesmas construíram. Novas situações vão surgir em seu caminho para testar seus próprios pensamentos. Se você quer mesmo caminhar para frente, não adianta ter as mesmas atitudes que te levam para trás.





A influência de Júpiter em peixes combinada com Mercúrio também diz que sua intuição será mais aflorada. Isso deve também ser levado em conta em seu processo de autoconhecimento.





Peixes (19/02 a 20/03)





Os acontecimentos no ano das piscianas serão muito influenciados por Júpiter e Mercúrio. Enquanto Mercúrio ajudará nas questões intelectuais, Júpiter entra em cena posicionado em peixes para melhorar a sensibilidade. Isso significa que a união desses planetas farão com que o equilíbrio seja encontrado. A previsão astrológica para 2022 diz que o ano será com muita atividade em grupo. A dica é aprender a impor limites e lidar com eles.