Condutor com CNH vencida e motociclista sem habilitação se envolvem em acidente no Norte Pioneiro

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na PR-272, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta sexta-feira (14).





A colisão lateral aconteceu no KM 59 da rodovia, por volta das 17h35, quando um Ford Fiesta, ao tentar cruzar a pista para acessar a área urbana, bateu em uma motocicleta Honda Bros que vinha no sentido oposto.

O condutor do Fiesta, de 61 anos, não estava mais no local quando a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) chegou e tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de 30 dias.





Já o motociclista, de 47 anos, que não possuía habilitação, e sua passageira, de 45 anos, sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital de Tomazina.





Ambos os veículos apresentavam pendências no licenciamento e foram retirados do local antes da chegada da equipe policial. Autos de infração foram lavrados e o boletim de acidente foi registrado após diligências no hospital.