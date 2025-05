Hilux é apreendida em Maringá com mais de uma tonelada e meia de maconha

Uma Toyota Hilux foi apreendida em Maringá (Noroeste) com mais de uma tonelada e meia de maconha após perseguição no início da tarde desta sexta-feira (14).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 12h50, durante patrulhamento pela BR-376, uma equipe policial avistou a camionete de cor prata saindo do distrito de Iguatemi e adentrando a rodovia sentido Maringá em alta velocidade, sem observar as regras de segurança.





Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo através dos sinais sonoros e luminosos da viatura, porém, ele as ignorou e empreendeu fuga.

Publicidade





Houve acompanhamento tático e, após quatro quilômetros, os policiais conseguiram abordá-lo às margens da rodovia, no quilômetro 164.





Ao abrir as portas da Hilux e a caçamba, foram localizados 1.655 kg do entorpecente.

Publicidade





Dentro do veículo, também foram localizados um aparelho de radiocomunicação e dois pares de placas veiculares - um deles de placas paraguaias.





Em fiscalização minuciosa, foi constatado que a caminhonete portava placa falsa, e a original remeteu a um veículo com com ocorrência de furto ocorrido na cidade de Alfenas (MG), em 11/06/2024.

Publicidade





Após questionado, o motorista, um rapaz de 23 anos, alegou que pegou o veículo em Icaraíma (Região Metropolitana de Umuarama), onde acompanhou parte do carregamento da droga, e que seguiria até Maringá. Afirmou ainda que deixaria a caminhonete carregada com a droga em um posto de combustível.





A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Maringá. O condutor foi preso em flagrante e apresentado à autoridade policial. Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, receptação de veículo e utilização de equipamento de radiocomunicação.