Condutor é multado após Polícia Rodoviária Federal encontrar rebite em carreta em Mandaguari

Um homem de 37 anos foi multado na noite desta quinta-feira (9) após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrar uma cartela de rebite na carreta em que dirigia. A ação aconteceu em frente à Unidade Operacional em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), no KM 201 da BR-376, durante uma fiscalização focada na Lei do Descanso.





De acordo com a PRF, os agentes abordaram um bitren carregado com um preso bruto de 77 toneladas. Durante a fiscalização no veículo, os policiais perceberam, por meio do tacógrafo, que o motorista trafegou por 25 horas seguidas sem parada para descanso, com pequenas pausas para alimentação.

Além disso, os policiais encontram três toneladas de excesso de peso e uma cartela de rebite, uma droga que inibe o sono e tem a fabricação e a venda proibidas no Brasil. O motorista teria usado o medicamento para dirigir pelo longo período sem dormir.





Questionado, o condutor disse que saiu de Várzea Grande, no Mato Grosso, na quarta-feira (8), por volta das 19h, e pretendia descarregar a carga em Porto Amazonas, no Paraná. O homem confessou, ainda, ter tomado três comprimidos de rebite.





Diante da ocorrência, o motorista foi multado e retido para descanso e transbordo do excesso de peso da carreta. Os policiais rodoviários federais também lavraram um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) para apurar eventuais responsabilidades criminais pela conduta do homem.