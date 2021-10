Batida com carro mata condutora de moto e fere garupa em Rolândia

Uma mulher de 37 anos morreu por volta das 3h30 desta sexta-feira (15) no km 178 da BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), em uma colisão frontal de um Hb-20 e uma Honda Biz. A passageira da motocicleta ficou ferida.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O motorista do carro, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviári Federal), saía do turno de trabalho. As duas mulheres estavam indo trabalhar e seguiam no sentido Rolândia a Arapongas.

Continua depois da publicidade





A condutora morreu no local e a ocupante da garupa foi encaminhada ao hospital local em estado grave.





Conforme informações preliminares da polícia, o motorista do automóvel não se feriu. Imagem divulgada mostra a frente do Hb-20 danificada.

Continua depois da publicidade





*Matéria atualizada às 9h