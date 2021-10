Operação da PRF flagrou 60 motoristas bêbados durante o feriado no Paraná

A Operação Nossa Senhora Aparecida, que fiscalizou as rodovias federais do Paraná, notificou uma queda de 22% no número de acidentes e de 9% na quantidade de feridos graves. A ação foi desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre a sexta-feira (8) e a terça-feira (12).



No período, ocorreram 121 acidentes, com 39 feridos graves e oito pessoas perderam a vida. Nos mesmos cinco dias do ano passado, foram registrados 155 acidentes, com 43 feridos graves e oito mortes.

A PRF priorizou ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.





Os policiais flagraram 60 motoristas dirigindo embriagados, 311 pessoas estavam sem o cinto de segurança, além de 62 crianças que não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 384 ultrapassagens irregulares durante o feriado. Esse tipo de conduta é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a passagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.