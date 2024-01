Confira o calendário acadêmico das universidades estaduais do Paraná para 2024

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e do Centro-Oeste (Unicentro) retomaram as atividades acadêmicas neste mês de janeiro, reunindo aproximadamente 41 mil estudantes do ensino superior. Cada uma apresenta um calendário diferente.





Publicidade

Publicidade

Com a pandemia as universidades suspenderam as aulas, provocando alterações nos calendários. Agora, seguem com as atividades e aulas do ano letivo de 2023 e estão em processo de regularização do ano acadêmico com o ano civil.





Na UEL, as disciplinas previstas para o 2º semestre de 2023 começaram na segunda-feira (22). De acordo com o calendário previsto para os cursos de graduação, aprovado pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), o ano letivo 2023 encerra em 25 de maio. Já o ano letivo 2024 começa em 17 de junho e termina em 28 de fevereiro de 2025.

Publicidade





Na Unicentro, as aulas também foram retomadas na segunda-feira (22) com a continuidade do segundo semestre de 2023, que encerra no dia 15 de março. O ano letivo 2024 inicia em 8 de abril e encerra no mês de dezembro. Dessa forma, o ano letivo e civil estarão ajustados em 2025.





Na UEM, as aulas começaram em 8 de janeiro e seguem até 4 de abril, data em que encerram as atividades do ano letivo 2023. O calendário de 2024 está em fase de elaboração e passará pela análise do Conselho Universitário da instituição nas próximas semanas.

Publicidade





Em 1º de fevereiro as universidades estaduais do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP) e a do Paraná (Unespar) iniciam as aulas. Na Unioeste o ano letivo de 2023 encerra em 4 de junho. O calendário deste ano será analisado pelos conselheiros do CEPE para aprovação ou ajustes. Para algumas turmas de diferentes cursos há um calendário específico disponível AQUI.





Na UENP os estudantes finalizam o ano letivo de 2023 em 13 de março. O período de 2024 terá início em 8 de abril se estendendo até 22 de fevereiro de 2025. A Unespar encerra o calendário 2023 em 9 de março. O ano letivo 2024 começa em 1º de abril e finaliza em 15 de fevereiro de 2025.

Publicidade





Porém, para os cursos do câmpus de Paranavaí que são realizados em Loanda as aulas de 2023 encerram em 29 de junho e o ano letivo de 2024 está com cronograma de aulas e atividades previsto para o período de 11 de março a 14 de dezembro de 2024.





A UEPG foi a primeira universidade estadual que readequou as atividades acadêmicas e encerrou o ano letivo de 2023 em dezembro do mesmo ano. O ano letivo de 2024 terá início em 19 de fevereiro.

Publicidade





A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que na educação superior o ano letivo deve ter, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. Os calendários das universidades estaduais são aprovados pelos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão de cada instituição.





O documento é o cronograma que regulamenta as horas de aulas e atividades e também orienta os professores e alunos por meio das datas e prazos estabelecidos.





O Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná é formado por sete universidades estaduais, com câmpus localizados em todas as regiões do Estado. Somadas as ofertas de todas as universidades, são 445 cursos de graduação, 209 de mestrado e 119 de doutorado.





O Paraná tem 75.147 estudantes matriculados nas universidades. Na graduação são 63.591, nos mestrados 6.366 e 4.222 nos cursos de doutorado.