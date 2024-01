Londrina: Começa construção dos prontos atendimentos leste e norte

Com a assinatura das ordens de serviço no começo do ano, as empresas que venceram as licitações começaram nos últimos dias a construção dos PAM (Prontos Atendimentos Municipal) das regiões leste e norte de Londrina, em frente à rotatória do cruzamento da avenida dos Pioneiros com Jamil Scaff e no final da avenida Saul Elkind, perto do São Jorge, respectivamente. No caso da unidade da zona sul ainda falta a autorização dos órgãos ambientais para erradicar algumas árvores para que os serviços também sejam iniciados.





Nesta primeira etapa, as empreiteiras estão fazendo o cercamento dos espaços e a movimentação de terra. “São obras com quase mil metros quadrados de construção. Então, o primeiro passo é delimitar o terreno, fazer a limpeza e a terraplanagem”, destacou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Na zona leste, um operário com uma retroescavadeira fazia a retirada final do gramado que existia na área, que fica em frente alguns condomínios, nesta segunda-feira (22). “Vai aumentar ainda mais o fluxo de veículos e pessoas nessa rua, que é tranquila, mas o principal é ter um serviço de saúde perto de casa e funcionando 24 horas por dia. Acredito que a região precisava de uma unidade assim”, avaliou o chapeiro Kaue Serafim.





O prazo para conclusão dos prédios é de dez meses. “Trabalhamos com o mês de novembro (com a entrega), já que as três obras vão acontecer simultaneamente”, projetou Machado, que garantiu que outros projetos que envolvem os prontos atendimentos estão tendo andamento. “Iniciamos os processos de compra dos equipamentos, dos insumos e dos materiais. Está finalizando a análise de recursos humanos (para contratação de servidores) para que tão logo as obras sejam entregues coloquemos em funcionamento”, listou.





