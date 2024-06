Confira o funcionamento dos serviços públicos em Cambé nesta quinta, Dia do Padroeiro

Nesta quinta-feira (13) é Dia de Santo Antônio, o padroeiro de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Com isso, alguns serviços públicos terão seu horário de funcionamento alterado tanto no dia, como também na sexta-feira (14), ponto facultativo no município. Confira agora o que abre e fecha.





PREFEITURA DE CAMBÉ

O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as secretarias municipais e demais repartições públicas do poder municipal estarão fechados tanto no feriado como na sexta-feira. Os serviços voltam a funcionar regularmente na segunda-feira (17).





UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

As Unidades Básicas de Saúde seguem o horário estabelecido pela Prefeitura e não abrem quinta e sexta-feira, restabelecendo o atendimento normalmente na próxima segunda.





Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode procurar uma das Unidades de Pronto Atendimento do município: a UPA do Jardim Tupi, na rua Caracas, 479; ou o Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, que fica na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

COLETA DE LIXO





A Secretaria de Meio Ambiente informa que na quinta-feira todos os trechos atendidos diariamente, com exceção ao Centro, não terão coleta, voltando à normalidade na sexta-feira. Já trechos alternados, com coleta terça, quinta e sábado trabalham normalmente no feriado.

ESCOLAS





As 44 escolas e creches do município vão dispensar os alunos na quinta e sexta-feira, com aulas voltando normalmente na próxima segunda.

CEMITÉRIO





O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf vai abrir normalmente na quinta, sexta e final de semana, em horário normal, das 8h às 18h.

COMÉRCIO





O comércio varejista de Cambé estará fechado no feriado.





90ª Festa de Santo Antônio





A quinta-feira também é marcada pela programação especial na 90ª Festa de Santo Antônio. Ao todo serão 10 mil fatias do bolo com medalhinhas de Santo Antônio, o santo casamenteiro, missas, procissão, bênção de pães e quermesse, a partir das 6h da manhã e se estendendo ao longo de todo o dia.