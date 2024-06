Dia de Santo Antônio terá distribuição de bolo com medalhinhas, missas e quermesse em Cambé

Começa às 6h, na igreja matriz, com alvorada festiva e oração do angelus. Às 7h, 10h, 12h e 15h, serão celebradas missas com bênção dos pães. Às 18h, tem missa solene seguida de procissão pelas ruas centrais da cidade. Ao final, será acesa a fogueira de Santo Antônio, que va dar início à quermesse no Centro de Eventos.

Na quinta-feira (13), a Paróquia Santo Antônio de Cambé celebra o dia de seu padroeiro e, em seu louvor, promove, há 90 anos, uma das mais tradicionais festas religiosas a ele dedicada no Paraná. Com início em 1934, a tradição começou antes mesmo da pequena comunidade católica se tornar paróquia e o vilarejo chamava Nova Dantzig.

Bolo de mais de uma tonelada

O Bolo de Santo Antônio, com medalhinhas em 35% dos pedaços, terá, este ano, 10 mil fatias, o equivalente a 1.300 quilos. A entrega será a partir das 9 horas, no salão paroquial. O convite já está disponível em postos de vendas na cidade, ao preço de R$ 7 a unidade. As medalhas e o bolo são abençoados. Quem não encontrar o objeto de devoção terá, da mesma forma, o alimento abençoado.

Em 2015, dois casais celebraram matrimônio simultaneamente na igreja matriz no Dia de Santo Antônio. Eles se conheceram comprando bolo do “santo casamenteiro” na festa do ano anterior. Edvaldo Cândido casou-se com Elen Francis e Egner Danilo, com Mayara Cristina.





Entretanto, afirma a Pastoral de Comunicação da paróquia, existem outros relatos dando conta que o encontro da medalha originou em namoro e casamento.





Além disso, existem vários outros testemunhos de fé e de devoção ao Santo que está entre os poucos que têm o título de “Doutor da Igreja” e que foi canonizado apenas 11 meses depois da morte, aos 38 anos de idade.

