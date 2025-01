Confusão na festa de aniversário de Apucarana termina com um homem esfaqueado

Uma briga durante a Festa de Aniversário de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, terminou em esfaqueamento na noite deste domingo (26). O incidente aconteceu atrás do platô da Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade, onde a Polícia Militar fazia um policiamento preventivo.





Populares informaram os policiais sobre o ocorrido, levando as equipes ao local, onde encontraram um homem, identificado como uma pessoa em situação de rua, ferido no abdômen. O autor do esfaqueamento se apresentou voluntariamente aos policiais e relatou os eventos que levaram à agressão.

Segundo o autor, que também é uma pessoa em situação de rua, ele emprestou seu celular a uma mulher loira, com quem já havia se relacionado, para que ela realizasse uma ligação. No entanto, após pegar o celular, a mulher se afastou e passou a interagir com outros moradores de rua.





Ao tentar recuperar o aparelho, o homem foi agredido com socos e chutes por um grupo de pessoas. Durante o confronto, ele usou uma faca, que carrega para o trabalho, para se defender, atingindo um dos agressores no abdômen.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Providência em estado grave.





O autor, que apresentava sinais de embriaguez e nervosismo, foi detido e conduzido à delegacia. Ele alegou que seu celular, um Samsung A6 branco, além de documentos e cartões, havia sido levado pela mulher loira, reconhecida por ele em foto apresentada na delegacia.





O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do conflito e identificar os demais envolvidos.