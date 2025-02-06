Pesquisar

Será que foi você?

Consumidora de Londrina ganha primeiro prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná em 2025

Redação Bonde com AEN-PR
06 fev 2025 às 10:58

Gaby Smek/Sefa-PR
O primeiro prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, sorteado nesta quinta-feira (6), saiu para a cidade de Londrina. Uma consumidora de 38 anos, moradora do bairro Jardim Jamaica, foi a grande ganhadora do prêmio máximo entregue pelo programa de conscientização fiscal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda). Ela participou com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 24.915.262.


Já o segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de Maringá, na região Noroeste. A vencedora foi sorteada com o bilhete 30.467.278 ao concorrer com seis bilhetes gerados de 17 notas fiscais. Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para um consumidor de Cambé, também na região Norte. Ele foi sorteado com o bilhete número 8.185.204, após concorrer com 25 bilhetes gerados de 22 notas fiscais.

Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil, e 15 mil pessoas com R$ 50.


Este é o primeiro dos quatro sorteios especiais do ano realizado pelo Nota Paraná, nos quais o programa entrega o tão desejado prêmio de R$ 1 milhão. Os outros acontecem nos meses de maio, agosto e dezembro. No restante do ano, a Sefa entrega um total de 35.102 prêmios mensais com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100.000.


Nota Paraná Sorteio Londrina
