Famílias contam estragos depois de alagamentos em Londrina

De norte a sul, o forte temporal que atingiu Londrina na última terça-feira (4) deixou estragos. Foram registrados cerca de 34 milímetros de chuva em uma hora, volume suficiente para causar alagamentos em praticamente todas as regiões da cidade.





Um dos locais mais atingidos foi a rua Lírios-dos-Vales, no Parque das Indústrias, na zona sul de Londrina.

A casa da autônoma Enereidy Zacharias foi completamente tomada pela água, que chegou de uma hora para outra. Ela mora com os três filhos e, nesta quarta-feira (5), ainda contabilizava os prejuízos causados pelo alagamento.





“Eu estava chegando do trabalho, e a chuva estava muito forte. Meus dois filhos adolescentes já estavam em casa e conseguiram salvar algumas coisas, porque lá fora já estava alagado, e logo depois veio para dentro”, lembra. “Eles conseguiram salvar alguma coisa e, graças a Deus, não foram muitas perdas.”

Ela conta que a rua costuma alagar, com a enxurrada invadindo seu terreno, mas essa foi a primeira vez que a água entrou na casa – atingiu pelo menos 40 centímetros, conforme as marcas que ficaram nas paredes.





“Infelizmente, perdemos os guarda-roupas, o sofá estamos tentando recuperar, mas não sabemos se vai ser possível, e perdemos algumas outras coisas”, relata.

A moradora diz que já entrou em contato com a prefeitura e com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) para tentar resolver o problema de alagamento na rua. “Para entrarem em acordo para poder fazer, pelo menos, mais bocas de lobo, para suportar a água. A rua em si já é baixa e as nossas casas são baixas."





A autônoma conta que as equipes da Defesa Civil precisaram bombear a água para fora do terreno. “Eles foram maravilhosos, socorreram com a bomba, com baldes. Eu agradeço muito, eles socorreram o pessoal dos fundos e foram os salvadores do dia”, continua.





