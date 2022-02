Copel oferece curso online gratuito de eficiência energética

Copel (Companhia Paranaense de Energia) disponibilizou gratuitamente um curso online de eficiência energética destinado a quem quer economizar energia, seja em casa, condomínio, empresa ou organização do terceiro setor. São necessárias apenas duas horas para cumprir a jornada de conteúdo, que oferece um certificado de conclusão ao final.





Entre os temas abordados estão princípios básicos da gestão de consumo de energia, fontes geradoras e composição tarifária no Brasil. O objetivo é incentivar atitudes de consumo consciente de energia, além de inserir os temas Energia e Eficiência Energética no cotidiano do consumidor. O curso inclui e-book, videoaulas, quiz interativo e uma avaliação final. Para se inscrever e receber o link de acesso basta preencher um formulário no site da Companhia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Estas são informações importantes para toda a sociedade, principalmente neste momento de grave estiagem que estamos atravessando. É uma formação rápida, mas bastante relevante para gestores públicos, privados e do terceiro setor, além de estudantes, síndicos condominiais, e mesmo para quem quer controlar melhor o consumo em casa”, aponta o gerente de Inovação e coordenador do PEE (Plano de Eficiência Energética), Diego Munhoz.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade