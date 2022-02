Motociclista morre em trevo da PR-323; PRE registra dois acidentes no local na mesma noite

Um homem morreu em um acidente de trânsito em um trevo na PR-323, entre Sertanópolis e Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (9).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima tinha 63 anos e conduzia uma motocicleta com placas de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O acidente foi no km 32 da rodovia, por volta das 19h30.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com a polícia, o motociclista, que seguia no sentido Sertanópolis, atingiu a lateral de um carro modelo Chevrolet Vectra, com placas de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), que cruzava a pista. O socorro foi acionado, mas o condutor da moto morreu no local. Segundo o relatório da polícia, a motorista do Vectra, uma mulher de 46 anos, não se feriu.





Horas depois, por volta das 21h, a PRE registrou outro acidente no mesmo trevo. A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda, com placas de Sertanópolis, e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, com placas de Fercal-DF. O condutor da moto, de 52 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis. O motorista da caminhonete não se feriu.