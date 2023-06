O Corpo de Bombeiros resgatou em Maringá, na tarde desta quarta-feira (28), um tucano que estava com as asas cortadas.





Um morador do município entrou em contato com os bombeiros e relatou que a ave estava presa em uma residência, uma vez que, com as asas cortadas, não conseguia voar.





O tucano foi capturado pelos bombeiros e, conforme orientações do IAT (Instituto Água e Terra), será encaminhado para o Centro de Atenção à Fauna Silvestre, na fazenda da UniCesumar.