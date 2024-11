Corrida de rua abre neste domingo as festividades dos 72 anos de Alvorada do Sul

O aniversário de 72 anos de Alvorada do Sul terá como abertura da programação a corrida de rua Alvo Run, de 5km e 10 km, neste domingo (1°), onde os participantes vão percorrer as margens do Lago dos Patos. As comemorações seguem durante todo o mês de dezembro.





Além dos inscritos, cerca de 40 mulheres do Centro de Convivência do Idoso participam do Alvo Run na caminhada de 5 km, incentivadas pela Prefeitura Municipal. O evento também irá receber crianças de 4 a 13 anos para o Circuito Kids de 200 e 400 metros.

Ao final dos percursos, os participantes se encontram na Arena Alvo Run que terá vários atrativos, entre eles o espaço kids de pintura em tela gratuito com a artesã Bruna Gloor, aberto à participação de toda a comunidade.

Os kits dos inscritos podem ser retirados no sábado (30) no período da tarde ou no dia 1º de dezembro, antes do início da corrida. A classificação será por sexo e faixas etárias e os troféus entregues ao 1º, 2º e 3º lugares da categoria geral nos percursos de 5 km e 10 km, masculino e feminino. Haverá ainda troféus do 1º ao 5º lugar para as cinco maiores equipes inscritas. Todos os participantes recebem medalha.

