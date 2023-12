Criança e outras duas pessoas morrem em acidente na BR-369, entre Mamborê e Campo Mourão

Uma criança e outras duas pessoas morreram em um acidente na BR-369, entre as cidades de Mamborê e Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi atendida pelo 5º GB (Grupamento de Bombeiros), de Maringá.





Segundo informações coletadas pelos bombeiros no local, o acidente aconteceu por volta das 6h30 e envolveu dois veículos, que colidiram frontalmente. O trecho, de pista simples e reta, está bloqueado até o momento.

O Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas fatais morreram antes das equipes de socorro chegarem ao local. Duas delas estavam presas nas ferragens de um dos veículos envolvidos no acidente.





Além da criança e dos dois adultos mortos, quatro pessoas, incluindo duas crianças, tiveram ferimentos graves e tiveram de ser encaminhadas para receber atendimento médico em hospitais da região.





Além do Corpo de Bombeiros, estiveram presentes no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), incluindo helicópteros, e de ambulâncias dos municípios.





(Matéria em atualização.)